Приближенный Кадырова показал шкафы, заполненные медалями и орденами

Командир спецполка полиции имени Ахмата Кадырова и приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова Замид Чалаев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где показал два заполненных наградами шкафа.

В ролике можно увидеть десятки медалей и орденов, в том числе Золотую Звезду Героя России, Георгиевский Крест и ряд чеченских знаков отличия. Когда Чалаев приоткрыл дверцу шкафа, внутри лежали стопки грамот.

В середине сентября глава Чечни ответил на вопрос о наградах 17-летнего сына. По его словам, у Адама Кадырова нет незаслуженных орденов и медалей. Молодой человек имеет богатый опыт и знания, однако спрос с него как с сына в разы больше. Глава республики подчеркнул, что Адама удостаивали наград за конкретные достижения и назвал его «замечательным парнем». Спустя несколько дней сын Кадырова получил памятную медаль «25 лет ОМОН «Ахмат-Крепость».

17-летний Адам Кадыров является помощником своего отца. С ноября 2023 года он возглавляет Службу безопасности главы Чечни. В октябре того же года Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Наследник главы Чечни — кавалер и многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Ранее Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя.