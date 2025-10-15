Путин запросил доклад об обеспеченности регионов топливом

Путин в ходе совещания с правительством спросил о доступности топлива в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства запросил доклад о ситуации с обеспеченностью регионов топливом. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что российский лидер обратился с таким вопросом лично к главе Минэнерго Сергею Цивилеву. Кроме того, Путин в ходе встречи попросил доложить о работе объектов электроэнергетики в связи с похолоданием и началом отопительного сезона.

До этого вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой. По его словам, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен.

Новак уточнил, что Минэнерго работает со всеми регионами в штатном режиме, некоторые проблемы с обеспечением «наблюдаются в отдельных регионах». Профильное ведомство занимается ими в ручном режиме, добавил вице-премьер.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.