В Самарской области лодка столкнулась с баржей, есть пострадавший

SHOT: при столкновении лодки с баржей в Самарской области пострадал человек

В Самарской области произошло столкновение моторной лодки с баржей. Один человек пострадал, еще одного найти не удалось, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Как выяснил SHOT, инцидент произошёл в районе пристани Шелехметь недалеко от населенного пункта Рождествено в микрорайоне Волжский», — говорится в посте.

Уточняется, что разлива топлива в результате столкновения не произошло, судовой ход не перекрывался. На месте работают экстренные службы.

Факт происшествия подтвердили в региональном МЧС. Там добавили, что личность человека, который не выжил, в данный момент устанавливается.

21 сентября в районе села Просек на Волге перевернулась лодка с тремя мужчинами. Очевидцы с проплывавшего мимо судна спасли двух человек. Однако третий мужчина не выжил.

После инцидента в МЧС напомнили, что нельзя выходить на реку в шторм, на неисправной лодке, без средств связи и, не ставя в известность близких. Кроме того, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

