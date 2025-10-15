На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Армении подтвердили информацию о задержании священников

СК Армении подтвердил информацию о задержании священнослужителей
David Mdzinarishvili/Reuters

Следственный комитет (СК) Армении подтвердил информацию о задержании священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в рамках расследования уголовного дела о принуждении к участию в собраниях. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий либо оказываемого ими воздействия в целях воспрепятствования проведению собрания или участия в нем», — сказала она.

3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.

