Пашинян после паузы вновь призвал главу Армянской церкви уйти в отставку

Пашинян: позиция не изменилась, католикос Нерсисян должен покинуть свой пост
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Католикос всех армян Гарегин II должен оставить свой пост. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после месячного перерыва, передает ТАСС.

«Моя позиция по Армянский апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) должен покинуть свой пост», — заявил он.

Пашинян отметил, что будет организовывать движение для достижения поставленной задачи.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

17 августа премьер-министр Армении принес извинения за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ). Свое заявление он опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Пашинян перепутал дату принятия Декларации о независимости Армении.

