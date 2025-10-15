На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области украинский дрон ранил сотрудника полиции

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал слободу Белую, ранен сотрудник полиции
РИА Новости

Полицейский получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на слободу Белую Беловского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, 29-летний сотрудник полиции доставлен в областную больницу с ранением правой стопы. Глава региона пожелал мужчине скорейшей поправки.

13 октября в Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадала 45-летняя женщина. Вражеская атака произошла на участке трассы РыльскЛьгов. По словам Хинштейна, пострадавшая не сразу обратилась за медицинской помощью. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также акубаротравму.

12 октября ВСУ атаковали дроном деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал мотоциклиста в Курской области.

