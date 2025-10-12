Житель Курской области пострадал от удара украинского беспилотника

Хинштейн: мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на деревню Гирьи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником деревню Гирьи Беловского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

11 октября ВСУ атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. По словам Хинштейна, удар по транспортному средству нанесли при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Курской области ограничили движение по трассе Рыльск-Льгов из-за атак дронов ВСУ.