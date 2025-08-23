На Украине раскрыли планы по эвакуации сотен тысяч человек из прифронтовых районов

Власти Украины подсчитали, что около 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах, нуждаются в эвакуации. Об этом сообщили в украинском министерстве развития территорий.

По его данным, с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР) было вывезено более 64 тысяч человек.

22 августа заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев заявил, что только за минувшие сутки из подконтрольной Киеву части ДНР было вывезено более 3,6 тыс. человек, в том числе 137 детей. По его словам, сейчас идет также эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области.

Эвакуация из 14 населенных пунктов была объявлена 12 августа из-за резкого ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР. Тогда в первую очередь принудительно вывозили семьи с детьми.

Ранее мэр Белгорода прокомментировал сообщения об эвакуации города.