На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли планы по эвакуации сотен тысяч человек из прифронтовых районов

Власти Украины планируют эвакуировать 237 тыс. человек из прифронтовых районов
true
true
true
close
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Власти Украины подсчитали, что около 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах, нуждаются в эвакуации. Об этом сообщили в украинском министерстве развития территорий.

По его данным, с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР) было вывезено более 64 тысяч человек.

22 августа заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев заявил, что только за минувшие сутки из подконтрольной Киеву части ДНР было вывезено более 3,6 тыс. человек, в том числе 137 детей. По его словам, сейчас идет также эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области.

Эвакуация из 14 населенных пунктов была объявлена 12 августа из-за резкого ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР. Тогда в первую очередь принудительно вывозили семьи с детьми.

Ранее мэр Белгорода прокомментировал сообщения об эвакуации города.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами