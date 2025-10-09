На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Славянска призвали жителей к эвакуации

Жителей подконтрольного Киеву Славянска в ДНР призвали к эвакуации
Андрей Стенин/РИА Новости

Руководитель администрации Славянска, подконтрольной Украине, Вадим Лях обратился к горожанам с призывом об эвакуации в связи с приближением линии фронта. Об этом пишет ТАСС.

В своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале городской администрации, Лях подчеркнул необходимость эвакуации, особенно для пожилых людей и семей с детьми.

Украинские власти на регулярной основе организуют эвакуацию населения на подконтрольных территориях, объясняя такие меры соображениями безопасности. В то же время, в МВД Украины признают, что часто сталкиваются с сопротивлением жителей, не желающих покидать свои дома.

1 сентября агентство Bloomberg опубликовало аналитический материал, в котором заявило о вероятном отказе Киева от планов по захвату Донбасса. По мнению журналистов агентства, действия российского президента Владимира Путина оказали серьезное влияние на моральный дух украинского населения, «сломив волю» и «неповиновение». Bloomberg также отмечает активное продвижение Вооруженных Сил РФ на линии фронта. Детали – в статье «Газеты.Ru».

Ранее были названы три ключевых города Донбасса для освобождения всей ДНР.

