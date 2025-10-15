На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Талибы заявили о взрыве на нефтяном танкере в Кабуле

Представитель талибов Муджахид: взрыв произошел на нефтяном танкере в Кабуле
На нефтяном танкере в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом сообщил официальный представитель движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Забихулла Муджахид, его заявление приводится в социальной сети X.

Как передает Press TV, Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана «нанесли удар по цели» в Кабуле, в результате чего случился «мощный взрыв».

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили. Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах.

Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операцию возмездия» против Пакистана.

15 октября на афгано-пакистанской границе вновь произошли боевые столкновения. Пакистанская армия атаковала позиции террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

События в Афганистане
