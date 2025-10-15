На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали о следах пыток на телах палестинских заключенных

The Guardian: на телах палестинских заключенных нашли следы связывания и пыток
true
true
true
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

На телах палестинских заключенных, переданных в рамках соглашения ХАМАС с Израилем по прекращению огня вт секторе Газа, нашли следы пыток. Об этом сообщает издание The Guardian.

«В больнице сообщили, что на некоторых телах были обнаружены следы пыток и связанных рук», — говорится в сообщении.

Уточняется, что время и причина смерти этих заключенных пока остаются неизвестными.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Политик пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября американский лидер объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром того же дня ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее мать спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала об условиях его содержания.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами