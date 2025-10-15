СМИ рассказали о следах пыток на телах палестинских заключенных

На телах палестинских заключенных, переданных в рамках соглашения ХАМАС с Израилем по прекращению огня вт секторе Газа, нашли следы пыток. Об этом сообщает издание The Guardian.

«В больнице сообщили, что на некоторых телах были обнаружены следы пыток и связанных рук», — говорится в сообщении.

Уточняется, что время и причина смерти этих заключенных пока остаются неизвестными.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Политик пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября американский лидер объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром того же дня ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее мать спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала об условиях его содержания.