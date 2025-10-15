На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках

ГД 21 октября в первом чтении рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
true
true
true
close
Depositphotos

Госдума 21 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении 21 октября», — говорится в сообщении.

Таким образом в киосках на остановках нельзя будет продавать не только обычные сигареты, но и электронные.

Еще летом сообщалось, что в Государственную думу внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет.

До этого Леонов обратил внимание, что ВОЗ призвала страны мира к 2035 году поднять на 50% цены на сигареты и алкоголь. Он отметил, что нужно пропагандировать здоровый образ жизни в России, а не поднимать цены.

Леонов считает, что у поклонников алкоголя и сигарет «всегда найдется альтернатива» – более дешевая. По его мнению, вопросы здоровья повышением цен не решить.

Ранее в Госдуме объяснили, почему хотят запретить вейпы, а не сигареты.

