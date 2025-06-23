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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет

В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет
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Shutterstock

В Государственную думу внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами пакета стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документами предусмотрена административная ответственность за оптовую и розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 млн рублей», — сказал Миронов.

Депутат добавил, что также в рамках инициативы следует увеличить штрафы за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Так, по словам главы партии, размер санкции для физлиц должен находиться на уровне от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

11 июня глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов призвал запретить оборот вейпов. Депутат обратился к правительству Российской Федерации с просьбой предоставить соответствующие предложения.

Ранее олимпийский чемпион призвал запретить вейпы.

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