В Госдуме объяснили, почему хотят запретить вейпы, а не сигареты

Депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России, потому что только так можно обезопасить детей и подростков, — об этом заявил «Газете.Ru» глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сигарет запрет не коснется, потому что подрастающее поколение практически их не курит, считает депутат.

«Почему только вейпы? Потому что мы беспокоимся прежде всего о нашей молодежи. О подростках, о школьниках, которые сейчас практически на 100% употребляют вейпы и все устройства, что с этим связаны. Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. Плюс от сигарет пахнет, и это легко родителями и учителями выявляется. И не так просто сигаретой задымить, потому что везде датчики дыма в школах и так далее. А с вейпами так не проходит. Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей. Наша задача еще и обеспечить воспроизводство нашего населения», — сказал Леонов.

Депутат отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят единогласно. Всупить в силу он может с 1 сентября этого года или в начале 2026 года.

«Есть коллегиальное решение, что мы будем разрабатывать межфракционный законопроект. Если он будет межфракционный, то вероятность того, что он будет принят единогласно, почти стопроцентная. Я думаю, что если он будет принят, то должен будет вступить в силу либо с 1 сентября этого года — это самый ранний, наверное, срок, который может быть — либо с 1 января 2026 года. Чтобы и бизнес мог адаптироваться, и были приняты соответствующие нормативные акты правительства, ведомственные акты», — заключил он.

До этого сообщалось, что обновленная версия межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов вскоре будет внесена на рассмотрение парламента. Инициативу о запрете оборота вейпов в России поддержал Роспотребнадзор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что все фракции также поддерживают запрет вейпов в РФ.

Ранее в Госдуме связали облысение подростков с вейпами.