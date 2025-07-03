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В Госдуме не считают, что цены на сигареты и алкоголь нужно поднимать

Депутат Леонов заявил, что от злоупотребления алкоголем россиян нужно отвлекать спортом
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

ВОЗ призвала страны мира к 2035 году поднять на 50% цены на сигареты и алкоголь. Нужно пропагандировать здоровый образ жизни в России, а не поднимать цены, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Я не считаю вообще, что цены необходимо поднимать. На мой взгляд, необходимо заниматься другими вопросами — это пропаганда здорового образа жизни, строительство и организация пространств для людей, которые могли заниматься спортом в своих дворах, если это город. В своих поселках, если это сельская местность. Для того, чтобы отвлечь наших граждан от злоупотребления алкоголем, либо табаком», — сказал он.

Леонов считает, что у поклонников алкоголя и сигарет «всегда найдется альтернатива» – более дешевая. По его мнению, вопросы здоровья повышением цен не решить.

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