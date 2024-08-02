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Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании

Кара-Мурза после освобождения заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании

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Алексей Никольский/РИА Новости

Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), ранее приговоренный в России к 25 годам лишения свободы в колонии по делам о государственной измене и фейках о ВС РФ, на пресс-конференции в Германии после обмена заключенными заявил, что он и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) отказались писать прошения о помиловании.

«Тем не менее мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны», — сказал он. Он добавил, что обменянные въехали в Германию по российским паспортам, загранпаспорта им не выдавали.

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«Газета.Ru»

На этой же пресс-конференции Яшин заявил, что рассматривает произошедшее как незаконное выдворение из страны. Он сообщил, что написал письменное заявление на имя начальника колонии о том, что «Конституция запрещает высылку из РФ ее граждан без их согласия».

«Настоящим заявляю — не даю согласия на высылку», — сказал он.

1 августа Россия и Запад провели в турецкой столице крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, еще трое — в США. В числе лиц, освобожденных российской стороной, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, а также журналист американской WSJ Эван Гершкович и экс-морпех США Пол Уилан.

Ранее Кара-Мурза в телефонном разговоре с семьей заявил, что не надеялся на свое освобождение.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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