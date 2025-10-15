На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава СК потребовал доложить ему о расследовании покушения на женщину в Казани

Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на женщину в Казани
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование покушения на женщину в городе Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что после инцидента следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ (следственного управления — «Газета.Ru») по Республике Татарстан Липскому В. А. представить доклад о ходе расследования», — говорится в тексте.

Жительница Казани подверглась нападению 14 октября. По данным Telegram-канала «Вечерняя Казань», все произошло на автомобильной парковке возле гимназии на улице Восстания. Женщина проводила ребенка до входа в школу, а после этого на нее набросился мужчина с ножом. Злоумышленник несколько раз ударил жительницу Казани, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, начали расследование.

Ранее в Ленинградской области отец дважды ударил сына-школьника ножом в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами