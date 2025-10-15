Глава СК потребовал доложить ему о расследовании покушения на женщину в Казани

Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на женщину в Казани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование покушения на женщину в городе Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что после инцидента следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ (следственного управления — «Газета.Ru») по Республике Татарстан Липскому В. А. представить доклад о ходе расследования», — говорится в тексте.

Жительница Казани подверглась нападению 14 октября. По данным Telegram-канала «Вечерняя Казань», все произошло на автомобильной парковке возле гимназии на улице Восстания. Женщина проводила ребенка до входа в школу, а после этого на нее набросился мужчина с ножом. Злоумышленник несколько раз ударил жительницу Казани, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, начали расследование.

