В Ленобласти отец дважды ударил сына-школьника ножом в грудь

В городе Мурино в Ленинградской области 39-летнего мужчину заподозрили в нападении на 14-летнего сына с ножом, мальчик попал в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в деревне Новое Девяткино, где отец находился вместе с сыном в одной квартире. По версии следствия, мужчина на фоне внезапно возникшей неприязни напал на ребенка и не менее двух разу дарил его ножом в область груди, где расположены жизненно важные органы. Мальчику своевременно оказали медицинскую помощь, его удалось спасти.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

