СПЧ потребовал удалить данные о детях с сайта «Миротворец»

СПЧ потребовал от ООН удалить информацию о детях с «Миротворца»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры для удаления данных о детях с украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, обращение в адрес Тюрка было направлено вместе с сопроводительным письмом главы СПЧ Валерия Фадеева.

«Просим вас принять меры в рамках ваших полномочий и обратиться к украинской власти с требованием исключить данные о детях из этой базы», — заявили в СПЧ.

30 сентября РИА Новости писали, что пять детей и десять подростков из РФ попали в скандальную украинскую базу «Миротворец».

На сайте утверждается, что 12-летняя Вероника, 12-летняя Полина, 11-летний Назар, 11-летняя Вероника и 9-летний Егор якобы сознательно нарушили украинскую границу. В базу также внесли имена и личные данные десяти российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.