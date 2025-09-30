На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В украинскую базу «Миротворец» попали 15 несовершеннолетних россиян

В украинскую базу «Миротворец» попали пять детей и десять подростков из России
true
true
true
close
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять детей и десять подростков из РФ попали в скандальную украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте утверждается, что 12-летняя Вероника, 12-летняя Полина, 11-летний Назар, 11-летняя Вероника и 9-летний Егор якобы сознательно нарушили украинскую границу. В базу также внесли имена и личные данные десяти российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Это не первый случай, когда российские дети попадают в базу «Миротворца». Накануне на сайте выложили персональные данные двухлетней девочки и трехлетнего мальчика, 15 сентября в украинский список попал другой двухлетний ребенок, которого обвинили в «поддержке российской агрессии», а четырьмя днями ранее на «Миротворце» оказался пятилетний мальчик.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами