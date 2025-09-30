В украинскую базу «Миротворец» попали 15 несовершеннолетних россиян

В украинскую базу «Миротворец» попали пять детей и десять подростков из России

Пять детей и десять подростков из РФ попали в скандальную украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте утверждается, что 12-летняя Вероника, 12-летняя Полина, 11-летний Назар, 11-летняя Вероника и 9-летний Егор якобы сознательно нарушили украинскую границу. В базу также внесли имена и личные данные десяти российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Это не первый случай, когда российские дети попадают в базу «Миротворца». Накануне на сайте выложили персональные данные двухлетней девочки и трехлетнего мальчика, 15 сентября в украинский список попал другой двухлетний ребенок, которого обвинили в «поддержке российской агрессии», а четырьмя днями ранее на «Миротворце» оказался пятилетний мальчик.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.