Девочка и мальчик двух и трех лет попали в базу «Миротворца» на Украине

На Украине в базу «Миротворца» внесли детей из России двух и трех лет

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

По данным агентства, двое детей 2022 и 2023 года рождения внесены в базу якобы за «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворца», где публикуются их личные данные. В частности, 11 сентября в базу попал пятилетний мальчик Никита, родившийся в мае 2020 года. Его обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

15 сентября в списке «Миротворца» оказался двухлетний ребенок, который обвиняется не только в «сознательном нарушении украинской границы», но и в «поддержке российской агрессии против Украины», а также в «действиях, направленных на легализацию захвата территорий» страны.

24 сентября в скандально известную украинскую базу были внесены 11-летний ребенок и двое 17-летних подростков из России. Они также оказались в «Миротворце» за нарушение государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что Россия уведомит ООН о публикации данных детей на сайте «Миротворец».