Экс-судью ВС Момотова обязали заплатить 3000 рублей по иску Генпрокуратуры РФ

Судью Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова обязали заплатить лишь 3000 рублей в счет государственной пошлины за рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии имущества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение Останкинского районного суда Москвы.

«Взыскать с Момотова Виктора Викторовича в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере 3000 рублей», — говорится в документе.

По данным агентства, остальные активы в доход государства решено изъять у компаньонов судьи в отставке. Речь идет о владельце отелей Андрее Марченко и его сыне, а также гостинице «Вологда».

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 95 объектов имущества с компаньона Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, и его сына Ивана Марченко. Среди этих объектов — земельные участки со зданиями гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре и Калининграде, гостиницы Ивана Марченко в Ростове-на-Дону и участок со зданием, принадлежащий гостинице «Вологда». Суд постановил исполнить решение сразу после оглашения.

С обоих Марченко взыскали государственную пошлину в размере по 3000 рублей. Четвертого ответчика — фирму, на которую оформлена гостиница «Вологда» — обязали выплатить 20 тыс. рублей в доход бюджета российской столицы.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские». Утверждается, что экс-судья совместно с Марченко-старшим легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. Через суд было легализовано 11 объектов в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей. Сам судья в отставке назвал предъявленные ему обвинения «клеветническими».

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.