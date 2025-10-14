В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью вводились ограничения на работу аэропортов Краснодара, Астрахани, Геленджика и Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

