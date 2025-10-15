Губернатор Самарской области объяснил увольнение главы Кинельского района

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был уволен из-за пренебрежительного отношения к памяти участников Великой Отечественной войны. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

По словам губернатора, во время поездки в район он обнаружил за школой заброшенный мемориальный камень с разбитой табличкой, на которой сохранилась надпись о будущем обелиске землякам-фронтовикам.

«Камень лежал как мусор. Такое отношение к героям – это край», — написал Федорищев, поясняя свое решение об отставке чиновника.

Губернатор подтвердил, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы муниципального образования.

Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона.

В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Ранее сообщалось, что Федорищев также может потерять свой пост.