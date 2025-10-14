Власти Киева объяснили отсутствие света в некоторых районах

Власти Киева заявили, что свет в районах столицы пропал из-за перегрузки сети

Блэкаут в ряде районов Киева связан с повышенной нагрузкой на систему энергоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

«Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергетических объектов столицы. Частично пропало электричество в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах», — указано в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже работают над восстановлением питания.

Свет в украинской столице пропал 14 октября. Также журналисты заявляли о пропаже электроснабжения на некоторых станциях метро. При этом пресс-служба метрополитена отрицает случаи отключения света.

После недавних ударов по энергообъектам на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. Так, 10 октября в Киеве уже прекращалась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникали транспортный коллапс, перебои с водой и связью. Ряд других регионов страны также оставался без света.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергосетей после взрывов в Одессе.