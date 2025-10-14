На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку

Прокуратура Москвы: на улице Шкулева курьер сбил пенсионерку
На Юго-Востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку. Об этом сообщила прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы в своем Telegram-канале.

В Москве на улице Шкулева сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде по тротуару, совершил наезд на пешехода. Женщина 1963 года рождения госпитализирована, уточнили в ведомстве.

7 октября в Свердловской области школьник на самокате получил травмы, когда попытался пересечь дорогу по зебре. Как отмечается, он пытался проехать в интервале между двумя машинами, но вторая сбила его. Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека, он находится в больнице.

3 октября в Москве самокатчик с ножом напал на супружескую пару. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Камеры наблюдения отразили, как мужчина подошел со спины к паре и начал перепалку с мужчиной, после чего ударил его ножом в живот. Холодное оружие впоследствии он спрятал во дворе под лавкой. Правоохранители оперативно задержали нарушителя. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Подмосковья.

Ранее россияне призвали урезать скорость самокатов.

