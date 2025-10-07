На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Первоуральске сбитого машиной самокатчика отбросило к бордюру, и это попало на видео

В Первоуральске машина сбила самокатчика на пешеходном переходе
true
true
true

В Свердловской области молодой человек на самокате получил травмы во время ДТП. Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск».

На кадрах с места инцидента заметно, как подросток, не спешиваясь с самоката, едет прямо к пешеходному переходу. На «зебре» он попытался проехать в интервале между двумя машинами, но вторая сбила его. Пострадавший отлетел к бордюру.

После произошедшего водитель быстро выбежал из машины, окружающие также бросились помогать. Школьник смог подняться самостоятельно.

Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека, он находится в больнице. О характере травм и состоянии пациента не сообщается. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

До этого в Алтайском крае два самокатчика столкнулись. Оба ехали по улице, но, когда один из них решил свернуть за угол, врезался в другого. После столкновения молодые люди пожали друг другу руки.

Ранее водитель наехал на нижегородца во время конфликта на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами