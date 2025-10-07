В Первоуральске сбитого машиной самокатчика отбросило к бордюру, и это попало на видео

В Свердловской области молодой человек на самокате получил травмы во время ДТП. Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск».

На кадрах с места инцидента заметно, как подросток, не спешиваясь с самоката, едет прямо к пешеходному переходу. На «зебре» он попытался проехать в интервале между двумя машинами, но вторая сбила его. Пострадавший отлетел к бордюру.

После произошедшего водитель быстро выбежал из машины, окружающие также бросились помогать. Школьник смог подняться самостоятельно.

Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека, он находится в больнице. О характере травм и состоянии пациента не сообщается. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

До этого в Алтайском крае два самокатчика столкнулись. Оба ехали по улице, но, когда один из них решил свернуть за угол, врезался в другого. После столкновения молодые люди пожали друг другу руки.

Ранее водитель наехал на нижегородца во время конфликта на дороге.