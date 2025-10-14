На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух областях Украины ввели аварийные графики отключения света

В Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения электроэнергии
Anna Voitenko/Reuters

В Сумской и Днепропетровской областях Украины 14 октября ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По его информации, такие меры были предприняты по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго». Аварийные графики отключения света действуют для первой и второй очередей потребителей.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в трех районах города пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ).

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.

Новости Украины
