В странах Шенгенской зоны изменились правила въезда

МИД РФ напомнил россиянам, что с 12 октября при въезде в страны Шенгенской зоны им будет необходимо сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе. Сообщение МИД передает ТАСС.

«Фотография и отпечатки пальцев будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде», — заявили в ведомстве.

В Испании новая биометрическая система пока работает не везде, ее внедрение началось с аэропорта Мадрида.

До этого глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что в течение нескольких лет в российских аэропортах начнут применять биометрию для регистрации на рейсы.

Он добавил, что первым станет аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Там в 2026 году запустят систему биометрической идентификации в качестве пилотного проекта. После успешного внедрения системы ее можно будет масштабировать на другие региональные аэропорты.

Ранее россиян предостерегли от предоставления биометрии банкам.