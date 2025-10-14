В ОНК призвали не выпускать некрополиста Москвина, делавшего кукол из мертвых девочек

Признанный невменяемым краевед Анатолий Москвин, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, не должен выходить на амбулаторное лечение из психиатрической больницы. Такое мнение высказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Нижегородской области Михаил Тараканов.

«Если кому-то назначено наказание в виде лечения психиатрического и если вдруг случилось излечение, то тут ему за все деяния нужно наказание с отбыванием в местах принудительного содержания… Если это не лечится, то как может такой человек находиться на свободе?», — подчеркнул Тараканов.

В октябре стало известно, что состояние нижегородского маньяка за 13 лет пребывания в диспансере существенно ухудшилось. Сейчас он с трудом может передвигаться, плохо видит и плохо разговаривает. По информации Telegram-канала Shot родственники Москвина подготовили документы для передачи в суд с тем, чтобы забрать его под свою опеку на амбулаторное лечение.

В психиатрическую больницу Москвин попал после того, как в его квартире обнаружили более 20 мумифицированных маленьких девочек. Выяснилось, что он годами выкапывал детские тела из могил, приносил домой и делал из них кукол. У некрополиста выявили шизофрению и в 2011 году его признали невменяемым. Вместо тюремного срока по статье за надругательство над телами его приговорили к принудительному лечению в спецучреждении.

Ранее «Битцевский маньяк» рассказал о причастности к еще 11 нераскрытым убийствам.