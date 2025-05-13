Историк Москвин, делавший кукол из мертвых детей, останется в психбольнице

Историк Анатолий Москвин, делавший кукол из мертвых детей, останется на принудительном лечении в психиатрической клинике до ноября 2025 года. Об этом сообщает Ura.ru.

Судебное заседание состоялось 7 мая 2025 года. По ходатайству главного врача медицинского учреждения, суд принял решение продлить принудительное лечение Москвину в психиатрической клинике. Он останется в больнице до 7 ноября 2025 года.

Решение о принудительной терапии было принято в 2011 году, когда экспертиза признала его невменяемым. Анатолий Москвин был задержан по статье о надругательстве над телами умерших, в его квартире обнаружили 24 мумифицированных детских тела, мужчина шил из мертвых детей кукол. Тюремного срока ему удалось избежать из-за психического состояния.

До этого сообщалось, что пожизненно осужденный серийный маньяк Александр Пичушкин сообщил о причастности к еще 11 нераскрытым убийствам. «Битцевский маньяк» утверждает, что на его счету 63 жертвы. Пичушкина задержали 18 июня 2006 года, вскоре он признался в содеянном. В 2007 году его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особо строгого режима.

Ранее МВД предложило миллион рублей за информацию о маньяке из Воронежской области.