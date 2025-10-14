На Кубани назвали фейком «постановление», обязующее чиновников писать доносы

Власти Краснодарского края назвали фейком сообщения о том, что губернатор региона якобы обязал чиновников доносить силовикам о фактах распространения информации о нехватке топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

Отмечается, что фальшивое постановление главы региона на указанную тему распространяется в соцсетях, однако в реальности такого документа не существует. Подделку выдают отсутствие ссылки на конкретное поручение президента РФ, неправильный номер постановления и нарушения инструкции по делопроизводству.

Также власти уточнили, что в настоящее время регион не рассматривает возможность поставок топлива из-за пределов России на автозаправки края, поскольку для обеспечения АЗС вполне хватает внутренних ресурсов страны.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Ранее в России предложили установить потолок цен на бензин.