На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили установить потолок цен на АЗС

В России хотят ввести потолок цен на топливо на АЗС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России предложили ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). С этой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС), пишут «Известия».

Предлагается разработать специальный индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в аналогичный день прошлого года с учетом инфляции. В 2025 году некоторые АЗС необоснованно завышали цены, значительно превышая уровень инфляции, несмотря на рекомендации регулирующих органов, что уже привело к проверкам и применению антимонопольных мер.

«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президент НАС Антон Шапарин в письме главе ФАС Максиму Шаскольскому.

«Известия» ранее сообщали о случаях ограничения отпуска топлива и повышения цен на ряде АЗС в различных регионах страны. В частности, несетевые АЗС увеличили стоимость топлива примерно на 10%, что на 5–8 рублей превышает цены сетевых заправок. Подобные ситуации были зафиксированы в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях.

Ранее Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами