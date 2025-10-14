В России предложили установить потолок цен на АЗС

В России хотят ввести потолок цен на топливо на АЗС

В России предложили ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). С этой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС), пишут «Известия».

Предлагается разработать специальный индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в аналогичный день прошлого года с учетом инфляции. В 2025 году некоторые АЗС необоснованно завышали цены, значительно превышая уровень инфляции, несмотря на рекомендации регулирующих органов, что уже привело к проверкам и применению антимонопольных мер.

«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президент НАС Антон Шапарин в письме главе ФАС Максиму Шаскольскому.

«Известия» ранее сообщали о случаях ограничения отпуска топлива и повышения цен на ряде АЗС в различных регионах страны. В частности, несетевые АЗС увеличили стоимость топлива примерно на 10%, что на 5–8 рублей превышает цены сетевых заправок. Подобные ситуации были зафиксированы в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях.

Ранее Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС.