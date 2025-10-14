Экс-судья Верховного суда Момотов не дождался решения по своему делу, покинув зал суда

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не дождался решения по своему делу, покинув зал суда. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда судья ушла в совещательную комнату, Момотов покинул зал и не вернулся. Оглашение решения прошло без него», — сказано в материале.

Заседание проходило в Останкинском суде Москвы. Суд принял решение изъял имущество Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей.

Момотов во время заседания заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве за годы своей службы.

До этого Марченко рассказал, что экс-судья ВС помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн. По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. Однако позже Момотов приехал на слушание. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тайный свидетель выдвинул новое обвинение экс-судье Момотову.