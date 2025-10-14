На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-судья Верховного суда Момотов не дождался решения по своему делу, покинув зал суда

РИА Новости: судья в отставке Момотов покинул зал суда, не дождавшись решения
Federation Council of Russia/Global Look Press

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не дождался решения по своему делу, покинув зал суда. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда судья ушла в совещательную комнату, Момотов покинул зал и не вернулся. Оглашение решения прошло без него», — сказано в материале.

Заседание проходило в Останкинском суде Москвы. Суд принял решение изъял имущество Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей.

Момотов во время заседания заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве за годы своей службы.

До этого Марченко рассказал, что экс-судья ВС помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн. По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. Однако позже Момотов приехал на слушание. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тайный свидетель выдвинул новое обвинение экс-судье Момотову.

Все новости на тему:
Дело судьи Момотова
