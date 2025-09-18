На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинку, которая переводила деньги в поддержку ВСУ, осудили за госизмену

Женщина получила 14 лет колонии за перевод 7000 рублей в поддержку ВСУ
Shutterstock

В Крыму осудили женщину, переводившую деньги в поддержку ВСУ, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Энергодара, который с 4 марта 2022 года находится под контролем российских властей.

Следствие установило, что с конца 2023 года по май 2024-го обвиняемая перевела около 7 тыс. рублей на счета иностранного банка. Эти денежные средства были предназначены для финансовой поддержки вооруженных украинских формирований.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее московский студент получил 25 лет колонии за подготовку диверсии.

