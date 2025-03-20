В Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену. Он финансировал ВСУ

В Хабаровском крае cуд приговорил подполковника запаса к 13 годам за госизмену

В Хабаровском крае приговорили к 13 годам колонии строгого режима бывшего подполковника запаса, обвиненного в государственной измене. По версии следствия, он в 2022 году переводил родственнице на Украину деньги, которые использовались для финансирования фонда, закупавшего вооружение и экипировку для ВСУ. Суд также оштрафовал его на 300 тыс. руб. и лишил воинского звания. Подполковник вину признал.

Хабаровский краевой суд признал виновным в государственной измене жителя рабочего поселка Заветы Ильича, бывшего подполковника запаса, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Имя осужденного не называется. По версии следствия, в 2022 году он переводил денежные средства своей родственнице на Украину, которые, по его указанию, использовались для финансирования фонда, закупавшего вооружение и экипировку для украинских военных.

Детали

Обвиняемый придерживался критической позиции в отношении СВО, утверждает следствие. Летом и осенью 2022 года он договорился со своей родственницей, проживающей на Украине, о финансовой поддержке одного из местных фондов.

Средства направлялись на закупку оружия, боеприпасов и экипировки для подразделений Вооруженных сил Украины.

Следствие установило, что мужчина осознавал назначение перечисленных средств, так как сам давал указания, как их использовать. Он также обсуждал свои действия со знакомыми, что стало одним из доказательств в суде.

Приговор

Суд признал подполковника запаса виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита пыталась оспорить обвинения, утверждая, что переводы были частными и не могли повлиять на ход военных действий.

Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что обвиняемый осознавал назначение средств, а доказательства подтверждают его умысел. Помимо этого, он оштрафован на 300 тыс. руб., лишен воинского звания и на 1,5 года ограничен в свободе после освобождения.

Обвиняемый признал вину, но это не стало основанием для смягчения наказания, поскольку преступление квалифицировано как особо тяжкое и затрагивает национальную безопасность России.

Доказательства

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была подтверждена свидетельскими показаниями – он рассказывал знакомым о переводах, уточняя, что средства идут на финансирование ВСУ. Как утверждало следствие, банковские документы подтвердили проведение операций, а переписка в мобильном телефоне содержала квитанции о переводах и указания родственнице, как использовать средства.

Лингвистическая экспертиза установила, что подсудимый осознавал последствия своих действий и намеренно финансировал фонд, закупавший вооружение.

В последнее время российские суды рассматривают все больше дел по статье 275 УК РФ, особенно в контексте текущей геополитической ситуации. Приговор подполковнику пока не вступил в силу и может быть обжалован, однако шансы на его пересмотр невелики.