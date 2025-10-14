На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил под домашним арестом продюсера Baza Лукьянову

Суд продлил домашний арест продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой до 20 декабря
Руслан Кривобок/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 декабря меру пресечения в виде домашнего ареста продюсеру Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой, которую обвиняют в даче взяток группой лиц. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд постановил продлить Татьяне Лукьяновой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, а именно до 20 декабря», — гласит решение судьи.

До этого суд продлил на два месяца домашний арест главному редактору Baza Глебу Трифонову по делу взятке сотрудникам полиции.

24 июля Трифонова и Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей. Журналисты полностью признали свою вину.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Telegram-канала Baza.

Арест главреда Baza
