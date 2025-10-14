На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший судья Момотов не прибыл на заседание по своему делу

ТАСС: бывший судья Момотов не приехал в суд на заседание по иску Генпрокуратуры
Federation Council of Russia/Global Look Press

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не прибыл в суд на заседание по иску Генеральной прокуратуры в его отношении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сторона защиты не уточнила причину неявки фигуранта. Суд проводит разбирательство по антикоррупционному иску в отсутствие Момотова.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривался иск об изъятии его имущества. Его адвокаты сообщили, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бизнесмен заявил, что экс-судья Момотов помог ему в решении вопроса за 30 млн.

