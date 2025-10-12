На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет потерпел крушение в Техасе рядом с аэропортом

Частный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Хикс в штате Техас
Частный самолет потерпел крушение в штате Техас неподалеку от города Форт-Уэрт. Об этом сообщает телеканал FOX 4 News со ссылкой на местную пожарную службу.

Инцидент произошел в районе аэропорта Хикс, расположенного недалеко от автомобильной трассы Business 287. Как подтвердили в пожарном управлении Форт-Уэрта, факт авиакатастрофы установлен.

На данный момент информация о возможных пострадавших отсутствует. Спасательные службы работают на месте происшествия.

7 октября медицинский вертолет потерпел крушение в Калифорнии — машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто.

В конце сентября в штате Техас упал двухмоторный самолет Cessna 340, два человека не выжили. Когда самолет 1972 года выпуска вылетел в сторону города Лаббок, у него возникла техническая неисправность. Пилот попытался развернуться и совершить посадку, однако Cessna 340 не долетел до взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся.

Ранее в США частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

