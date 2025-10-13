На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ГП заявила о многомиллионных тратах ректора СПбГУП на поездки и рестораны

Генпрокуратура обвинила ректора СПбГУП в трате 74 млн на поездки и рестораны
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генпрокуратура РФ обвиняет ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, отстраненного от исполнения обязанностей, в трате миллионов рублей на поездки за границу и оплату счетов в ресторанах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего, а еще 20 млн рублей выложил за проживание господина Запесоцкого под усиленной охраной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты Запесоцкого эту информацию не комментировали.

Запесоцкий был отстранен от должности 25 сентября по решению арбитражного суда в рамках обеспечения иска по изъятию зданий СПбГУП в собственность государства. Прокуратура заявляла, что мужчина якобы мог использовать свое положение для организации публичных акций в Петербурге с целью воспрепятствовать изъятию государственного имущества.

До этого суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на собственность СПбГУП. По мнению надзорного ведомства, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза не могут по закону распоряжаться имуществом СПбГУП, так как якобы не получали права собственности, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

Ранее студенты СПбГУП пожаловались Путину на отстранение ректора.

