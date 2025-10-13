На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото освобожденного в Газе уроженца Донбасса Харкина

Haaretz: опубликовано фото освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Харкина
Министерство иностранных дел Израиля

Появилось фото освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина. Его опубликовало Израильское издание Haaretz на своей странице в соцсети X.

«Опубликовано первое фото Максима Харкина после освобождения», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что Харин смог пообщаться с семьей.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Позже стало известно, что ХАМАС передал первую группу из семи заложников представителям Красного Креста. Всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Ранее израильтяне заполнили «Площадь Заложников» в Тель-Авиве, ожидая возвращения соотечественников.

Война в Газе
