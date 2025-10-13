В Москве арестовали трейдера по делу о финансировании терроризма

РИА: в Москве инвестиционного трейдера арестовали за финансирование терроризма

В Москве арестовали трейдера инвестиционной компании по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По статье подозреваемому грозит от 8 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

При этом следователи настаивали на необходимости арестовать обвиняемого, поскольку он обладает специальными познаниями в области информационных технологий и может воспрепятствовать производству предварительного следствия при нахождении дома.

Адвокат защиты просил суд назначить фигуранту дела домашний арест, ссылаясь на отсутствие в его действиях признаков преступления.

В ходе заседания было решено оставить мужчину под стражей.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом).

По ее словам, с задержанным проведены все следственные действия, ему предъявлено обвинение.

В четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.