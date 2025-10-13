В Москве потушили пожар в здании, в котором располагается редакция канала Mash

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в офисном здании, расположенном в Бумажном переезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил мебель и личные вещи в помещении на седьмом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра.

«Загорание полностью ликвидировано», — подчеркивается в заявлении.

О пожаре в офисном здании в Бумажном переезде стало известно днем 13 октября. На место происшествия прибыли 88 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Telegram-канал Mash сообщил, что пожар произошел в здании, в котором расположена его редакция. В связи с этим сотрудники приостановили работу.

12 октября в двухэтажном доме в Белогорске, расположенном в Амурской области, произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, при этом дым по вентиляционной трубе проник и на второй этаж. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось ликвидировать возгорание. По данным МЧС РФ, пострадали два ребенка — у них обнаружили признаки отравления угарным газом.

Ранее в Новосибирской области вспыхнуло производство экодомов.