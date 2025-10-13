Канал Mash приостановил работу из-за пожара

Telegram-канал Mash сообщил, что временно приостановил работу из-за пожара, который возник в здании, где находится редакция.

«В здании, где находится наша редакция, пожар», — говорится в сообщении.

Редакция канала располагается в одном из офисов в Бумажном переулке. В этом же здании работают сотрудники Telegram-канала SHOT.

Как пишет РЕН ТВ, 30 человек самостоятельно вышли на улицу из здания до прибытия спасателей.

На месте происшествия работают 88 специалистов и 23 единицы техники.

