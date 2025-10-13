На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный за попытку теракта против военного в Москве признался в содеянном

ФСБ РФ: задержанный за попытку теракта в Москве дал признательные показания
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Мужчина, задержанный по подозрению в попытке теракта против высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ в Москве, дал признательные показания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с допросом злоумышленника, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ).

«Я приехал в Россию по заданию члена «Исламского государства» <...> (организация запрещена в России), чтобы совершить теракт», — рассказал задержанный.

Он уточнил, что ему было поручено устранить «большого» военного.

13 октября в ФСБ РФ заявили, что силовики предотвратили теракт в Москве, направленный против высокопоставленного сотрудника министерства обороны. По информации ведомства, нападение готовилось специальными службами Украины совместно с террористической организацией «Исламское государство».

Всего были задержаны четыре человека. Трое из них — граждане РФ, причастные к сокрытию следов подготовки преступления. Еще один злоумышленник — выходец из стран Центральной Азии, который выступал непосредственным исполнителем теракта. Российские силовики выяснили, что мужчину завербовал объявленный в международный розыск функционер ИГИЛ Саидакбар Гуломов, который дистанционно руководил действиями исполнителя теракта с территории Украины и стран Западной Европы. Известно, что именно он предоставил денежные средства, информацию о цели, взрывчатку и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

На этом фоне следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям. Речь идет о подготовке террористического акта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Ранее жителя Севастополя осудили на 15 лет за попытку подрыва моста по заданию украинских спецслужб.

