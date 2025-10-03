В Дагестане задержали пятерых мужчин, планировавших теракт против силовиков

В Республике Дагестан задержали пятерых местных жителей, готовивших теракт в отношении силовиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное МВД.

«Сотрудниками ЦПЭ МВД Дагестана совместно с УФСБ России по Дагестану задержаны пятеро жителей республики, которые намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказала руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

26 сентября Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии в Луганске. В августе оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку. По версии следствия, фигурант вступил в сговор с неизвестными представителями Украины и получил все необходимое для изготовления взрывного устройства.

В августе оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.