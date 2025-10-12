В России предложили обязательно примирять супругов при разводе

Депутат Буцкая: примирение при разводе в РФ должно стать обязательным для пар

Примирительная процедура для разводящихся пар в России должна носить обязательный характер. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.

О разработке соответствующего законопроекта сообщал министр юстиции Константин Чуйченко.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала Буцкая.

Группа депутатов Госдумы сообщила, что суду предложили дать право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.

