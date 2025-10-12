На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили обязательно примирять супругов при разводе

Депутат Буцкая: примирение при разводе в РФ должно стать обязательным для пар
true
true
true
close
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Примирительная процедура для разводящихся пар в России должна носить обязательный характер. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.

О разработке соответствующего законопроекта сообщал министр юстиции Константин Чуйченко.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала Буцкая.

Группа депутатов Госдумы сообщила, что суду предложили дать право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.

Развод — это сложный, эмоционально тяжелый процесс, через который проходит немало семей. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторжение брака нередко связано со множеством подводных камней. Как подать на развод через суд, какие юридические аспекты необходимо учитывать и как сгладить процесс расторжения брака для детей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в РФ хотят дать суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.

