В России предложили обязательно примирять супругов при разводе

Примирительная процедура для разводящихся пар в России должна носить обязательный характер. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.
О разработке соответствующего законопроекта сообщал министр юстиции Константин Чуйченко.
«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала Буцкая.
Группа депутатов Госдумы сообщила, что суду предложили дать право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.
Развод — это сложный, эмоционально тяжелый процесс, через который проходит немало семей. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторжение брака нередко связано со множеством подводных камней. Как подать на развод через суд, какие юридические аспекты необходимо учитывать и как сгладить процесс расторжения брака для детей — в материале «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что в РФ хотят дать суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.