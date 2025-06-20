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В Минюсте призвали выдавать медиаторов для разводящихся семьей

Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минюста России Константин Чуйченко в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что для семей, находящихся в процессе развода, необходимо на законодательном уровне ввести обязательную медиацию. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, перед тем как официально расторгнуть брак, супруги должны проходить беседу с квалифицированным медиатором. Такой подход, как считает министр, может помочь сохранить семью, если специалист поможет сторонам разобраться в конфликте и изменить отношение к ситуации.

Медиаторы — это специальные посредники, которые помогают людям решить спор мирно, без суда. Это третье лицо, которое не принимает чью-то сторону, а старается, чтобы обе стороны договорились сами. Обычно профессионал помогает людям спокойно обсудить проблему, понять друг друга и найти решение, которое устроит всех.

До этого депутат Госдумы Евгений Марченко внес на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому один из супругов, считающих свое положение «неблагоприятным» не сможет оспорить условия брачного договора.

Ранее адвокат рассказала, как грамотно разделить имущество при разводе.

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