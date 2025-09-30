Россиянам объяснили, как поделить ипотечную квартиру при разводе

При разводе ипотечную квартиру лучше продать или переоформить на одного супруга с выплатой компенсации. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Она уточнила, что чаще всего при оформлении договора один супруг числится заемщиком, а второй либо поручителем, либо созаемщиком. В этом случае возвращать кредит обязан первый, но он может взыскать половину от уплаченной суммы с бывшего супруга.

В федеральной компании «Этажи» газете «Известия» сообщили, что доля мужчин среди ипотечных заемщиков в России составляет всего 36%, доля женщин — 65–66%.

«В любом случае ипотечное имущество подлежит разделу через суд. И в этой ситуации самый оптимальный вариант — продать его. Потому что, когда люди разводятся, совместное проживание в квартире затруднительно», — отметила Кульпина.

При переоформлении ипотеки один супруг получит квартиру и должен будет выплатить второму компенсацию, возмещающую средства, потраченные им на погашение долга до развода.

