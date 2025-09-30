На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как поделить ипотечную квартиру при разводе

Юрист Кульпина: ипотечную квартиру лучше продать при разводе
Depositphotos

При разводе ипотечную квартиру лучше продать или переоформить на одного супруга с выплатой компенсации. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Она уточнила, что чаще всего при оформлении договора один супруг числится заемщиком, а второй либо поручителем, либо созаемщиком. В этом случае возвращать кредит обязан первый, но он может взыскать половину от уплаченной суммы с бывшего супруга.

В федеральной компании «Этажи» газете «Известия» сообщили, что доля мужчин среди ипотечных заемщиков в России составляет всего 36%, доля женщин — 65–66%.

«В любом случае ипотечное имущество подлежит разделу через суд. И в этой ситуации самый оптимальный вариант — продать его. Потому что, когда люди разводятся, совместное проживание в квартире затруднительно», — отметила Кульпина.

При переоформлении ипотеки один супруг получит квартиру и должен будет выплатить второму компенсацию, возмещающую средства, потраченные им на погашение долга до развода.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что быстрее всего получается накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке представителям IT-сферы — сотрудникам крупных IT-компаний, программистам и аналитикам. Так, каждый третий айтишник (36%) накопил деньги на первоначальный взнос в течение пяти лет.

Ранее юрист рассказала, какие права есть у арендатора квартиры.

