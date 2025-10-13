После взрыва в жилом доме в ЛНР возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Алчевске

Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом в многоэтажном жилом доме в Алчевске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказала она.

Марковская добавила, что следователи и криминалисты СК продолжают работать на месте происшествия. Специалисты опрашивают жильцов и очевидцев, а также сотрудников управляющей компании. Кроме того, они уже назначили необходимые судебные экспертизы.

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Гмыри в Алчевске произошел в ночь на 13 октября. После этого в здании начался пожар. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по ЛНР, огонь распространился в одной из квартир на седьмом этаже. При этом произошло обрушение квартир на восьмом и девятом этажах, чердачного перекрытия и крыши.

Глава городского округа Светлана Гребенькова заявила, что для жильцов был организован пункт временного размещения. Само здание отключили от энерго- и ресурсоснабжения. По последней информации, двух человек спасти не удалось.

